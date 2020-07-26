В Югре «яжемать» грозила воткнуть гвоздь в шею чужому ребенку

Полицейские разбирается с жительницей Югры, которая напала на детей, по ее мнению, обидевших ее сына, пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал Life Shot.

Сообщается, что женщина кричала на мальчишек, хватала их за руки, требовала «выйти поговорить». Используя ненормативную лексику, она сообщила, что «уже три раза отсидела» и воткнет одному из детей гвоздь в шею. В руке у нее в этот момент действительно был большой гвоздь.

Женщину разозлило, что один из мальчишек отвесил подзатыльник ее сыну в ответ на то, что тот обозвал его грубым нецензурным словом. По предварительным данным, злоумышленница применила насилие против одного из детей. Первую помощь ребенку оказала мать его друга, она же заявила в полицию.

Отмечается, что у женщины трое детей. При этом она является председателем родительского комитета в классе у своего сына.

В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что «стороны примирились и отказались от взаимных претензий», и отметили, что процессуальное решение будет принято после проверки. При этом суровая «яжемать» утверждает, что мальчик «сам ранил себя в шею».