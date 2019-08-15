На главную Новости мира В Ялте музыкант сломал челюсть священнику
Новости мираПроисшествия

В Ялте музыкант сломал челюсть священнику

В Ялте уличный музыкант побил московского священника Алексея Забелина. Конфликт произошел на набережной. О ЧП рассказал сам потерпевший, написав об этом на странице в соцсети Facebook.

Священник сообщил, что разборку музыкант устроил после того, как Забелин посадил своего сына на лавочку на набережной. Ребенок натер ноги, и ему нужен был отдых. Тут же к отцу с сыном быстро подошел одетый в белую одежду музыкант и столкнул несовершеннолетнего с лавки. Он пояснил, что сейчас на этом месте начнется шоу, а «лавка занята». После этого Забелин позвал правоохранителей, но музыкант в это время нанес ему удар по лицу, а затем нецензурной бранью обругал сына священника.

В итоге потерпевший оказался в медучреждении на территории Ливадии. Алексей сообщил, что врачи диагностировали у него «закрытый перелом челюсти», сообщает Лента.ру.

Фото: страница Алексея Забелина в Facebook

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Появилось видео с места убийства рязанской воспитательницы

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

С добрым утром! Обзор новостей за 14 августа

На открытии Форума древних городов рязанцам показали рождение театра

В Рязанской ДОКБ прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП в Сасовском районе

Мэрия предложила рязанцам придумать название для сквера на улице Горького

В Рязанском отделении «Единой России» обсудили итоги реализации партийных проектов в этом году

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В Рязани ожидается жара

Рязанка убила сожителя напильником

Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Уфе начались массовые эвакуации

«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиян  

Футболист умер во время матча в Липецке