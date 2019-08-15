В Ялте музыкант сломал челюсть священнику

В Ялте уличный музыкант побил московского священника Алексея Забелина. Конфликт произошел на набережной. О ЧП рассказал сам потерпевший, написав об этом на странице в соцсети Facebook.

Священник сообщил, что разборку музыкант устроил после того, как Забелин посадил своего сына на лавочку на набережной. Ребенок натер ноги, и ему нужен был отдых. Тут же к отцу с сыном быстро подошел одетый в белую одежду музыкант и столкнул несовершеннолетнего с лавки. Он пояснил, что сейчас на этом месте начнется шоу, а «лавка занята». После этого Забелин позвал правоохранителей, но музыкант в это время нанес ему удар по лицу, а затем нецензурной бранью обругал сына священника.

В итоге потерпевший оказался в медучреждении на территории Ливадии. Алексей сообщил, что врачи диагностировали у него «закрытый перелом челюсти», сообщает Лента.ру.

Фото: страница Алексея Забелина в Facebook