В Якутии бананом забили гвоздь и сняли процесс на видео

Необычный вариант использования фруктов показали в коротком ролике, опубликованном в «Твиттере» в англоязычной версии российского телеканала RT.

При просмотре видеоконтента можно заметить заснеженный двор, в котором укутанный в теплые вещи мужчина забивает гвоздь сперва бананом, а затем яблоком. Фрукты настолько замерзшие, что не уступают по своей твердости молотку. Затем он берет простынь и разрывает ее, как клочок бумаги. Это получается сделать очень легко по уже упомянутой причине: белье промерзло насквозь и не сминается.

For Russians, fruits are more than fruits; they are hammers, in cold weather.pic.twitter.com/3PbVzO3sK8