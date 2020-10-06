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Новости мираПроисшествия

В Воронеже мужчина избил двухлетнего малыша

Никита Брыкин

Правоохранительные органы задержали 30-летнего жителя Воронежа, который двухлетнего малыша во дворе одного из домов по переулку Ольховый, пишет «КП». Опубликовано видео с места случившегося.

На кадрах видно, как мужчина сидит на скамейке у подъезда, а ребенок лежит на земле, зажатый ногами взрослого. После этого злоумышленник поднимает мальчика, сажает рядом и секунд бьет его несколько раз рукой по голове.

Затем мужчина, который, как сообщается, был пьян, не может устоять на ногах, и падает вместе с ребенком на железную ограду. По словам местных жителей, обидчик малыша живет с его матерью. Личность правонарушителя установлена. Его передали в органы СК.

Двухлетнего ребенка с множественными ушибами полицейские доставили в медучреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

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