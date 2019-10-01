На главную Новости мира В Воронеже две девушки застряли на козырьке магазина
Новости мираПроисшествия

В Воронеже две девушки застряли на козырьке магазина

В Воронеже две подруги вылезли из окна дома на козырек магазина. Оттуда их пришлось доставать спасателям, сообщает Вести Воронеж.

ЧП случилось на улице Орджоникидзе примерно в шесть часов утра. 24-летняя и 20-летняя девушки выбрались на козырек над входом в торговую точку, чтобы поразвлечься. Идея оказалась плохой, так как особы не смогли самостоятельно покинуть надстройку. К счастью, у потерпевших был смартфон, и они смогли вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП и эвакуировали девушек. К счастью, застрявшие на козырьке дамы не пострадали.

Фото: Вести Воронеж

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Ингушетии девочка отравилась угарным газом в ванной и умерла

В Крыму лошадь изувечила лицо 4-летней девочки

В Липецке произошло ДТП с полицейским авто (видео)