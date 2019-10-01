В Воронеже две девушки застряли на козырьке магазина

В Воронеже две подруги вылезли из окна дома на козырек магазина. Оттуда их пришлось доставать спасателям, сообщает Вести Воронеж.

ЧП случилось на улице Орджоникидзе примерно в шесть часов утра. 24-летняя и 20-летняя девушки выбрались на козырек над входом в торговую точку, чтобы поразвлечься. Идея оказалась плохой, так как особы не смогли самостоятельно покинуть надстройку. К счастью, у потерпевших был смартфон, и они смогли вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП и эвакуировали девушек. К счастью, застрявшие на козырьке дамы не пострадали.

Фото: Вести Воронеж