В Вологде женщине сделали липосакцию, и она скончалась

Эксперты устанавливают точную причину смерти жительницы Вологды. Она скончалась женщина после того, как ей была проведена липосакция.

Женщина обратилась в частную клинику во второй раз. Ранее она уже делала липосакцию в этом же учреждении. После операции местная жительница не стала находиться под наблюдением врачей. Она ушла домой, где ей стало плохо. По пути в медучреждение она ушла из жизни.

Предположительно, у женщины могла развиться тромбоэмболия. Медики пока не комментируют смерть пациентки, пишет Vologda-poisk.