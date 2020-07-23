В Волгограде «детский врач» насиловал маленьких девочек

Суд вынес приговор 60-летнему ранее судимому жителю Волгограда, который был признан виновным в изнасиловании трех девочек 7, 9 и 12 лет. Об этом пишет портал «РИАЦ».

Преступления были совершены в мае и августе прошлого года. Злоумышленник знакомился с детьми на улицах, представляясь им детским врачом или почтальоном. Он уводил школьниц в укромные места и насиловал жертв.

Сообщается, что однажды насильник обманом проник домой к потерпевшей.

Выяснилось, что в 2001 году мужчина был осужден на 12 лет за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Теперь педофила-рецидивиста к 17,5 годам лишения свободы.