В Узбекистане заработал филиал Астраханского университета

1 ноября начались занятия в филиале Астраханского технического университета, расположенного в Ташкентской области Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба губернатора региона.

АГТУ стал первым ВУЗом в регионе, в котором есть международное отделение. По словам губернатора Астраханской области, открытие филиала — это важный шаг для реализации международных и внешнеэкономических планов.

В ВУЗе открылись такие специальности, как гидробиология, гидрохимия, ихтиопатология, рыборазведение, рыбная ловля и переработка, защита и охрана водных ресурсов.

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Все обучение будет проходить на русском языке.