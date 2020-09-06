В Ульяновске женщина чуть не зарезала работницу супермаркета

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В воскресенье, 6 сентября, 32-летняя жительница Ульяновска напала на работницу магазина с ножом, сообщает региональный следком.

По версии следствия, подозреваемая зашла в супермаркет на улице Водопроводной и нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом в разные части тела. Продавцу и охраннику удалось оттащить женщину и отобрать у нее оружие. После этого посетительница спокойной покинула место преступления, а потерпевшая была госпитализирована.

Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.