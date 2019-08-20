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В Уфе зверски убили известного блогера

Труп известного блогера Руслана А. из Стерлитамака обнаружили 18 августа в одной из квартир в Уфе. На теле погибшего имелись признаки насильственной смерти.

Жилище, в котором нашли мертвого блогера, было в ужасном состоянии. Согласно обстановке, перед трагедией в квартире устроили пьянку. Согласно предварительной версии, после употребления алкоголя погибший поругался с одним из гостей мероприятия. Конфликт завершился чудовищным избиением, которое повлекло смерть Руслана.

На данный момент подозреваемый в убийстве блогера арестован. По факту ЧП ведется расследование, сообщает Молодежная Газета.

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