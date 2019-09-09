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В Уфе пьяный водитель сбил пешехода и устроил ДТП

8 сентября в Уфе случилось серьезное ДТП. В дневное время суток на улице 50 лет СССР водитель BMW X3 сперва сбил человека, а затем врезался в две машины, которые стояли на светофоре.

Согласно данным, полученным от свидетелей ЧП, сбитый кроссовером пешеход выжил, получив тяжелые увечья. Также сообщается, что в одном из автомобилей травмированным оказался несовершеннолетний пассажир.

По словам очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость. По факту случившегося ведется расследование, выясняются детали происшествия, сообщает ГТРК Башкортостан.

Видео: «БашДТП | Уфа и Башкортостан» ВКонтакте

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