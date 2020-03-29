В Уфе полиция прервала нелегальную «антикарантинную тусовку»

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В клубе в Уфе прошла так называемая «антикарантинная» вечеринка, несмотря на указ главы Башкирии о повышенной готовности с угрозой распространения коронавируса. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Он подразумевает приостановку деятельности ночных клубов и иных аналогичных объектов.

Сообщается, что посетители мероприятия продолжали «приятно проводить время» до тех пор, пока в заведение не пришли сотрудники правоохранительных органов. Некоторые гости заявили, что не знали о нелегальном мероприятии и не боятся коронавируса.

Стражи порядка взяли объяснительные с участников мероприятия. При этом хозяину клуба грозит штраф. В свою очередь, в администрации клуба заявили, что мероприятие проводилось законно.