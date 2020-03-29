В Уфе полиция прервала нелегальную «антикарантинную тусовку»

Никита Брыкин
Новости мира

80% россиян перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса

Порядка 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные...
Узнать больше
В этот день

Осуществлен расстрел демонстрации в Златоусте

Расстрел демонстрации в Златоусте — события, развернувшиеся 11 (24) марта — 13 (26) марта 1903 года во время забастовки златоустовских рабочих, в...
Узнать больше
Новости мира

В Набережных Челнах мужчина отрезал приятелю ухо и ноги

Трупы двух 34-летних мужчин нашли в квартире на территории Набережных Челнов (Татарстан). По данному факту было проведено расследование. Следователи...
Узнать больше
Новости мира

Мать встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который обвиняется в сексуальном насилии ребенка на протяжении девяти лет. Об этом пишет РИА...
Узнать больше
В этот день

День рождения выражения «O.K.»

Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось выражение «O.K.» — сегодня весьма популярное «о’кей». По некоторым сведениям...
Узнать больше
-

В клубе в Уфе прошла так называемая «антикарантинная» вечеринка, несмотря на указ главы Башкирии о повышенной готовности с угрозой распространения коронавируса. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Он подразумевает приостановку деятельности ночных клубов и иных аналогичных объектов.

Сообщается, что посетители мероприятия продолжали «приятно проводить время» до тех пор, пока в заведение не пришли сотрудники правоохранительных органов. Некоторые гости заявили, что не знали о нелегальном мероприятии и не боятся коронавируса.

Стражи порядка взяли объяснительные с участников мероприятия. При этом хозяину клуба грозит штраф. В свою очередь, в администрации клуба заявили, что мероприятие проводилось законно.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области наращивают производство ватно-марлевых повязок и одноразовых масок

Новости Рязани
На швейной фабрике города Скопина Рязанской области, помимо пастельного белья, полотенец, одежды для новорождённых, налажено производство ватно -марлевых повязок. — Производство ватно-марлевых повязок на нашей...
Узнать больше

Рязанский театр кукол поддержал акцию #оставайсядома

Культура
Рязанский театр кукол поддержал акцию #оставайсядома. Пост с соответствующим призывом появился в официальном Instagram-аккаунте театра. ...
Узнать больше

Ночной клуб в центре Рязани работал, несмотря на запрет властей

Новости Рязани
Рязанский клуб Iron Bee работал ночью, несмотря на запрет властей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани ещё у одного человека обнаружили коронавирус

Новости Рязани
В Рязани выявлен ещё один случай заражения коронавирусом. В настоящее время СOVID-19 в регионе заражены 3 человека. Оперштаб по...
Узнать больше

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

5 фильмов об Италии

Акценты
К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

5 фильмов об Италии

Акценты
К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна...
Узнать больше

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Компания устроила тусовку с неприличными танцами в Москве

В Рязанской области наращивают производство ватно-марлевых повязок и одноразовых масок

Рязанский театр кукол поддержал акцию #оставайсядома