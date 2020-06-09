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В Уфе полицейский оскорбил паралимпийскую чемпионку

Никита Брыкин
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Руководство УГИБДД по Башкирии оценит действия дорожного инспектора, который не дал проехать на автомобиле паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной Уфы, где было ограничено движение после обвала грунта. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Сообщается, что женщина ехала в гостиницу с мальчиком-инвалидом в салоне. На опубликованном видео запечатлен ее конфликт с дорожным инспектором.

«Вы инвалид физически или морально?» – спросил страж порядка.

В ответ девушка заявил, что полицейский оскорбляет всех людей с ограниченными возможностями здоровья.

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