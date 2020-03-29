В Уфе накажут родителей детей, посетивших крупный концерт

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В одном из ночных клубов Уфы собралось большое количество людей, которые проигнорировали указ главы Башкирии о запрете мероприятий с численностью выше 50 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В отдел полиции №9 города Уфы были доставлены 11 несовершеннолетних граждан. В отношении их родителей составлены протоколы о «Неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

При этом организатор мероприятия также понесет административное наказание.