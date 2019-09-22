В Уфе мужчины устроили массовую драку в торговом комплексе

Массовая драка случилась в торгово-развлекательном центре «Иремель» в Уфе (Башкортостан). Инцидент был заснят на видеокамеру, а информация о ЧП появилась в группе «Инцидент Уфа и РБ» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно заметить, как примерно 20 мужчин выясняют отношения на кулаках. При этом они дерутся на полу и на лестнице. Некоторые участники конфликта одеты в темную форму. Другие – в обыкновенной одежде.

Информации о количестве пострадавших нет. Кроме того, пока что неизвестны причины массовой разборки.

Фото: «Инцидент Уфа и РБ» ВКонтакте