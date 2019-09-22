На главную Новости мира В Уфе мужчины устроили массовую драку в торговом комплексе
Новости мираПроисшествия

В Уфе мужчины устроили массовую драку в торговом комплексе

Массовая драка случилась в торгово-развлекательном центре «Иремель» в Уфе (Башкортостан). Инцидент был заснят на видеокамеру, а информация о ЧП появилась в группе «Инцидент Уфа и РБ» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно заметить, как примерно 20 мужчин выясняют отношения на кулаках. При этом они дерутся на полу и на лестнице. Некоторые участники конфликта одеты в темную форму. Другие – в обыкновенной одежде.

Информации о количестве пострадавших нет. Кроме того, пока что неизвестны причины массовой разборки.

Фото: «Инцидент Уфа и РБ» ВКонтакте

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Перми мужчина ограбил старушку с игрушечным пистолетом

Байкер врезался в КамАЗ под Ростовом и погиб

Фура с пиротехникой вспыхнула в Комсомольске-на-Амуре