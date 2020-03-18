В Светлогорске пьяный водитель протаранил дерево после полета

Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Калининградской области. Мужчина, управляя внедорожником Hyundai Santa Fe, вылетел за пределы дороги и протаранил дерево.

Момент ДТП был заснят на видео. Ролик появился в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. При просмотре контента видно, как корейский внедорожник на огромной скорости вылетает за пределы дорожного полотна. Перепрыгивая бордюр, машина взлетает, пролетает несколько метров по воздуху и заканчивает свой путь, врезавшись в дерево.

Отметим, что в нескольких метрах от инцидента проезжал велосипедист. Он чудом остался жив.