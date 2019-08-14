В столице мужчина взял Mercedes в прокат и сдал его в ломбард

Мужчина сдал в ломбард арендованный автомобиль. Инцидент случился на территории Москвы. Об этом стало известно от представителей пресс-службы ГУ МВД РФ.

Известно, что злоумышленник договорился об аренде автомашины Mercedes с одной из компаний по прокату авто. Иномарку мужчина арендовал на срок с 7 по 11 августа. Когда срок аренды завершился, автомобилист перестал выходить на связь с представителями фирмы-арендодателя. Дорогую машину преступник не вернул.

Позднее по GPS-трекерам было определено, что сданный в аренду автомобиль Mercedes находится в ломбарде. Ущерб от поступка мужчины составил 3 миллиона рублей. По факту инцидента проводится расследование, сообщает РЕН ТВ.