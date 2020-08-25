В Сочи сотрудники пляжа подрались с отдыхающими из-за собаки

Сотрудники одного из пляжей на территории Сочи и его посетители устроили драку. Инцидент был заснят на видео и выложен в сеть.

При просмотре можно заметить, что толпа сперва попыталась отттащить в сторону мужчину. Однако чуть позднее его начали избивать. Очевидцы разборки попытались разнять дерущихся.

По словам свидетелей, потерпевший попросил телефон начальника охраны и хотел уточнить, действительно ли пребывание на его территории с животными запрещено. Но сотрудники пляжа призвали гражданина покинуть территорию. После этого началась разборка.

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Через несколько секунд потасовка на пляже превратилась в настоящую драку, при этом на одной из сторон наблюдался явный перевес в силе. Отдыхающие попытались остановить конфликт и прекратить драку, однако этого не удалось сделать до того момента, пока один из оппонентов не повалил другого на землю, сообщает РЕН ТВ.