Воскресенье, 1 ноября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

В Смоленске скончался бывший начальник регионального УФСИН Николай Кучер

Елена Лобанова

В субботу, 30 октября, скончался бывший начальник УФСИН по Смоленской области Николай Кучер, сообщает пресс-служба управления. 

Полковнику внутренней службы в отставке было 82 года. Он умер от продолжительной болезни. 

Николай Кучер родился в июле 1938 года на Украине. Из-за тяжелого материального положения семьи, 16-летнему парню не удалось закончить дневную школу, поэтому он пошел работать автослесарем. 

реклама

В 1969 году мужчина поступил на службу в ИК-6 на должность начальника отряда. Через три года Николай Кучер стал замначальника по режиму и оперативной работе в этой же колонии. После окончания в 1980 году Высшей школы МВД, был назначен начальников ИК-6. 

— Тот год был отмечен высокими производственными показателями. За достижение высоких результатов и успешное выполнение плана экономического и социального развития в 1980 году возглавляемый Н.М. Кучером коллектив был награжден переходящим Красным знаменем, — вспоминают работники. 

Руководство и личный состав УФСИН России по Смоленской области глубоко скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Кучера и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с покойным состоится в УФСИН России по Смоленской области (ул. Багратиона, д.8) 2-го ноября 2020 года в 12.00.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области коронавирусом заразились почти 800 детей

Коронавирус
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заразившихся коронавирусом.
Узнать больше

В рязанских аптеках наблюдается дефицит лекарств

Новости Рязани
В аптеках Рязани и области наблюдается дефицит лекарств. В том числе и тех, что назначаются для лечения коронавируса.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус
В воскресенье, 1 ноября, в Рязанской области зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В программе «Здоровье» вновь показали сюжет из Рязани

Новости медицины
В передаче от 1 ноября рассказали о дистанционном мониторинге пациентов, который используют рязанские врачи.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани ожидаются туманы и дожди

Новости Рязани
В воскресенье, 1 ноября, в Рязани будет облачно. Возможны дожди. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Архангельский театр представил в Рязани спектакль «для умного зрителя»

Новости Рязани
В пятницу, 30 октября, в Рязанском областном театре драмы состоялся показ спектакля «Царь Эдип. Прозрение». Архангельский театр представил технически и эмоционально сложную...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

Акценты
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+