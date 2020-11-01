В Смоленске скончался бывший начальник регионального УФСИН Николай Кучер

В субботу, 30 октября, скончался бывший начальник УФСИН по Смоленской области Николай Кучер, сообщает пресс-служба управления.

Полковнику внутренней службы в отставке было 82 года. Он умер от продолжительной болезни.

Николай Кучер родился в июле 1938 года на Украине. Из-за тяжелого материального положения семьи, 16-летнему парню не удалось закончить дневную школу, поэтому он пошел работать автослесарем.

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В 1969 году мужчина поступил на службу в ИК-6 на должность начальника отряда. Через три года Николай Кучер стал замначальника по режиму и оперативной работе в этой же колонии. После окончания в 1980 году Высшей школы МВД, был назначен начальников ИК-6.

— Тот год был отмечен высокими производственными показателями. За достижение высоких результатов и успешное выполнение плана экономического и социального развития в 1980 году возглавляемый Н.М. Кучером коллектив был награжден переходящим Красным знаменем, — вспоминают работники.

Руководство и личный состав УФСИН России по Смоленской области глубоко скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Кучера и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с покойным состоится в УФСИН России по Смоленской области (ул. Багратиона, д.8) 2-го ноября 2020 года в 12.00.