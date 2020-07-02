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Новости мираПроисшествия

В Сибири дети и учитель всем составом перешли в другой класс из-за одной ученицы

Никита Брыкин
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В одной из школ в Красноярском крае дети вместе с классным руководителем перешли в другой класс из-за того, что мама одной из девочек бурно реагировала на любой взгляд в сторону ее дочери. Об этом пишет портал «NGS24».

Сообщается, что родители школьников просили уполномоченного по правам ребенка в регионе повлиять на женщину. По их словам, постоянными жалобами она создала в классе тревожную атмосферу, дети даже боялись подойти к этой девочке.

При этом мама требовала уволить педагога и категорически отказывалась менять класс или школу. Она интерпретирует слова дочери о поступках одноклассников и классного руководителя к травлю дочери со стороны учебного заведения.

Отметим, что в итоге дети вместе с учителем перешли в другой класс, девочка формально осталась в своем классе, но с другими учениками и учителем.

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