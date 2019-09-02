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В Сети рассекречен новый Nissan Patrol

В интернете показали внешний вид и салон обновленного японского внедорожника Nissan Patrol. Прошедший фейслифтинг автомобиль должен выйти в свет в следующем году. Фото нового авто сделали на парковке официального дилера Nissan в Дубае, а затем они появились на сайте Almuraba, сообщают Автоновости дня.

Передняя часть обновленного Nissan Patrol изменилась несильно. Машина обзавелась новой радиаторной решеткой и фарами. Сзади появились новые фонари, которые между собой соединила хромированная планка. Салон внедорожника изменился достаточно серьезно: в центр установили два экрана, которые помогут водителю управлять мультимедиа и климат-контролем.

Под капотом «японца» останутся прежние двигатели: 6-цилиндровый 4-литровый мотор на 275 сил и 8-цилиндровая силовая установка объемом в 5,6 литра. Она выдает 4 сотни лошадиных сил. В паре с агрегатами работает 7-скоростная АКПП. Когда новый Patrol будет показан официально, пока не сообщется.

Фото: Almuraba

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