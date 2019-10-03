В Сети появилось видео с места ДТП под Самарой, где пострадали 6 человек

В интернете разместили видеоролик с места ДТП в Самарском регионе. В аварии травмировались сразу шесть человек. Как сообщает РЕН ТВ, среди потерпевших двое детей.

При просмотре видео можно заметить, что на месте ДТП на трассе Самара — Бугуруслан рядом с городом Отрадным работают спасатели. Один из автомобилей изуродован и не подлежит восстановлению. Очевидцы уточняют, что один из автомобилистов-участников аварии был пьян.

Напомним, серьезное столкновение ВАЗ-2104 и Лады Гранты произошло 3 октября, примерно в 19:20 на территории Черкасского района Самарской области. Известно, что «четверка» ехала со стороны Бугуруслана. Ее водитель совершил выезд на встречную полосу движения. Там и произошло столкновение с Грантой. В итоге помощь медиков понадобилась женщине, двоим детям и водителю из ВАЗ-2104. Также пострадали автолюбитель и пассажирка из Лады Гранты.