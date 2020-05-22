В Сети появились новые кадры спецоперации против боевиков в Дагестане

В Сети опубликовали новые кадры, снятые в Дагестане после окончания спецоперации силовиков по нейтрализации боевиков. Задержание было проведено в Хасавюртовском районе.
Как сообщает РЕН ТВ, боевики были связаны с запрещенной в России террористической организацией. Они собирались осуществить нападения на полицейских, а также провести серию терактов.
Во время задержания бандиты оказали сопротивление. Они были вооружены автоматами и гранатами.
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