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Новости мираПроисшествия

В Саратовской области тракторист вывез жену на кладбище и ударил ее отверткой

Елена Лобанова

Вольский районный суд обвинил местного тракториста в попытке убийства жены. Он отвез ее на кладбище и удали отверткой, сообщает Вольск.ру. 

4 апреля 52-летний местный житель узнал от знакомых, что его 44-летняя жена изменила ему. По словам друзей Александра Исаева, его супруга Елена напилась и отправилась на центральный рынок, где переспала с дворником. 

После беседы со знакомыми мужчина пришел домой и увидел, как его жена пьет пиво. Тогда тракторист решил не отставать от супруга и открыл бутылку водки. Выпив немного алкоголя, он начал расспрашивать сожительницу об измене. Женщина ответила, что не помнит, но Александр не поверил ее словам. Супруги ссорились до самого вечера на глазах у своей дочери. А в 21:00 Исаев предложил Елене прокатиться на их машине ВАЗ-2114. 

— Спустя час мужчину привез жену на кладбище, вручил ей лопату и заставил копать себе могилу. Вместе с тем он продолжал расспрашивать супругу об измене, но та не сдавалась. Тогда тракторист решил перейти к более радикальным мерам: он взял в руки отвертку, — сообщает издание.

Тогда Елена испугалась и попросила прощения у мужа, а Исаев принял это за признание. Разозлившись, он ударил жену отверткой в бок, а затем погрузил в машину и отвез в больницу. Вернувшись домой, Исаев признался дочери, что ранил ее мать. 

В ЦРБ зафиксировали у пострадавшей повреждение желудка и печени из-за ранения. Тогда полицейские возбудили против Александра Исаева уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Обвиняемый признал вину и раскаялся в своих действиях. 

Однако на суде пострадавшая решила выгородить своего супруга. Она заявила судье, что в тот день они поехали на кладбище, чтобы накопать земли для цветов, а отверткой ее никто не бил. По словам женщины, она случайно упала на инструмент. Суд не признал ее показания правдоподобными. 

В результате Александра Исаева приговорил к двум годам условного заключения. Кроме того, обвиняемый обязан выплатить ФОМС 8 410 рублей за лечение супруги.

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