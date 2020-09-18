В Самаре мужчина напал с топором на продавца в магазине. Инцидент произошел в Кировском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина зашел в магазин, достал из сумки топор и начал им угрожать 22-летнему продавцу. Сделал он это для того, чтобы похитить золотую цепочку. Взяв то, за чем и пришел, нападавший скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы начали проверять все близлежащие ломбарды. Оказалось, что в одно из них злоумышленник и сдал похищенное. При этом мужчина пообещал работнику принести на следующий день еще один товар. Полицейские задержали подозреваемого, когда он сдавал мобильный телефон. При досмотре правоохранители обнаружили у него топор, который мужчина скрывал за поясом брюк.

Злоумышленник признался в содеянном и уверил, что совершил преступление спонтанно во время алкогольного опьянения. На вырученные от цепочки деньги он купил алкоголь и мобильный телефон.

Задержанным оказался мужчина 32-х лет. Ранее он уже был судим за истязание и угрозу убийством. В октября 2019 года он только вышел из тюрьмы.