В Рязанской области раскрыли взяточничество за получение прав на маломерное судно

Следователи из Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о взятке. Рязанские замруководителя и руководитель инспекторского участка ГУ МЧС взяли определенную сумму денег за выдачу прав на водный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Сотрудники СК выяснили, что 9 октября 2020 года подозреваемые принимали экзамен на право управления маломерными судами у 9-ти граждан. Еще на теоретической части они предложили одному из учеников передать денежные средства за положительную оценку. Тот согласился и отдал экзаменаторам алкоголь и деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.