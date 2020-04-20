В Ростове устроили онлайн-митинг у здания областного правительства

Онлайн-митинг около здания правительства Ростовской области проходит в «Яндекс. Картах». Участники мероприятия возмущены действиями властей при нашествии COVID-19.
Приложение помогает ростовчанам писать негативные комментарии и гневные сообщения в адрес правительства. Люди критикуют региональную и федеральную власть.
«Протестующие» находятся около здания областной администрации. Но гневные сообщения можно заметить на карте всего Ростова, сообщает Дождь.
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