В Ростове мать била до полусмерти младенца, мешавшего ей пить

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая обвиняется в избиение ребенка. Об этом пишет портал «Donday.ru».

Инцидент произошел 7 мая в одной из квартир города. Сообщается, что мать-одиночка была дома с ребенком и решила выпить. Однако ей помешал полуторагодовалый сын, который стал требовать внимания и капризничать. Девушка решила его проучить.

Она схватила бутылочку для кормления и стала избивать малыша. Войдя во вкус, она принялась наносить удары руками и ногами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, мамаша вызвала скорую помощь.

Отметим, что врачам удалось спасти жизнь мальчика. Его мать, к которой он вряд ли теперь вернется, сейчас находится в СИЗО.

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