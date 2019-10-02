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В Россию на ЧМ по боксу приехала спортсменка из Гондураса: на ее выступление средства собирали всей страной

На Чемпионат мира по боксу, который проходит на территории Российской Федерации, приехала Мария Фернанда Антунес из Гондураса. Деньги на выступление спротсменки пришлось собирать всей страной. Шокирующее сообщение разместили на странице канала Мэш в соцсети ВКонтакте.

Молодая девушка-боксер мечтала попасть на соревнования в Улан-Удэ (Бурятия). НА первенство по боксу должны были приехать 500 спортсменок из 53 государств.

На то, чтобы отправить Марию в Россию в спорткомитете Гондураса не оказалось денежных средств. Однако молодая любительница бокса сдаваться не намеревалась. Она попросила земляков помочь ей. Пост с просьбой был размещен в Инстаграме. В итоге девушке собрали необходимую для поездки на ЧМ сумму.

Фото и видео: Мэш

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