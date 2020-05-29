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В России значительно выросли цены на лекарства

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Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay
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В апреле препараты от ОРВИ в аптеках в среднем подорожали на 7,6% в сравнении с тем же месяцем 2019 года. Это следует из данных DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Общая «лекарственная» инфляция составила 6,7%.

Тем не менее, отдельные средства подорожали в разы. Так, агрегатор «Мегаптека.ру» зафиксировал подорожание нафтизина (за упаковку 10 мл цена увеличилась более чем в вдвое, 15 мл — на 80%), термопсола (+78%), сиропа термопсиса с солодкой (+77%).
По данным ЕМИСС, йод в апреле подорожал на 30,6% до 21 рубля за упаковку (в сравнении с тем же месяцем 2019-го), валидол на 23% до 36 рублей, линекс на 22,9% до 262 рублей, троксерутин — на 21,5% до 128 рублей, левомеколь — на 21,2% до 155 рублей.

Как ранее сообщали «Известия», значительно дорожать лекарства начали в марте. Тогда цены выросли на 9% в сравнении с прошлым годом.

Подробнее в материале «Известий»:
Нездоровый рост: лекарства от ОРВИ подорожали почти на 8%

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