В России занижали статистику смертности от Covid-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что медицинские учреждения, перепрофилированные для лечения больных от коронавируса, часто регистрировали людей, как погибших от сердечно-сосудистых и других заболеваний, сообщает “Медвестник”.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав все летальные исходы в «ковидных» стационарах. По словам исследователей, в некоторых больницах регистрировали правильно, а в других пытались изменить статистику смертности.

Напомним, в конце июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что в России самый низкий показатель смертности от коронавируса.