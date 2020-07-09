В России предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного

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Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах. Об этом сообщает RT.

Напомним, сейчас в поездах употребление спиртного запрещено. Исключение сделано для вагонов-ресторанов, где можно продавать напитки крепостью до 16,5%. Хамзаев считает, что из-за этого в поездах могут возникать конфликтные ситуации, в том числе и опасные для жизни и здоровья пассажиров. Введение запрета, по его мнению, повысит комфорт и безопасность путешествий по железной дороге.

Также общественник предложил наказывать пассажиров, которые распивают взятый с собой алкоголь. Если в течение года человек дважды попался за распитием в поезде, Хамзаев предлагает ввести для него запрет на поездки железнодорожным транспортом на 2 года.

Ранее Хамзаев выступил с инициативой создать в стране вытрезвители для пьяных правонарушителей.