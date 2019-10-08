В России может удвоиться количество «официальных безработных»

К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. Это указано в сводной информации по госпрограмме «Содействие занятости населения», с которой ознакомились «Известия». По состоянию на сентябрь данный показатель составлял 0,89% по данным Минтруда.

Уровнем регистрируемой безработицы чиновники называют долю граждан, обратившихся в государственную службу занятости, от всех жителей от 15 до 72 лет, которые могут работать (в документах их называют рабочей силой).

Ускорить работу служб занятости и повысить качество их услуг планируется за счет современных технологий, рассказали в пресс-службе Минтруда. В 16 регионах структуры уже стараются отказаться от оформления ненужных бумаг и посвящать больше времени решению главных задач. В том числе «должен быть поэтапно проработан и создан кейс различных жизненных ситуаций клиента и четко определены действия работника центра занятости с учетом возникшей ситуации».

Пока среднее время поиска работы с помощью государства составляет больше полугода. Адекватным сроком подбора нового места можно считать не больше двух месяцев, утверждает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

«Сегодня люди предпочитают искать работу сами: обзванивают всех знакомых, смотрят вакансии в интернете и в газетах. В службах занятости, как правило, предлагают малопривлекательные вакансии», — сообщила Храпылина. По ее словам, чтобы изменить ситуацию, службам необходимо наладить обмен информацией с работодателями.

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