В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.

Сейчас ограничение узаконено в одном из СанПиНов Роспотребнадзора. Однако служба хочет отменить это положение: она составила список санитарно-гигиенических правил, действие которых следует прекратить в рамках «регуляторной гильотины».

Об этом сказано в проекте постановления правительства, подготовленном Роспотребнадзором. Документ, с которым ознакомились «Известия», 19 августа был направлен на согласование в ведомства и Торгово-промышленную палату (ТПП).

Как пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли, россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию, на зарубежных сайтах, что создает риски для их здоровья.

Президент АКИТ Артем Соколов добавил, что общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам прошлого года оценивается в 1,2 млрд рублей. По его словам, количество посылок из-за рубежа в РФ в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017-м.

Динамику реализации БАДов в АКИТ назвать затруднились, однако отметили, что в России наибольшей популярностью пользуется спортивное питание.

Подробнее — в материале «Известий»: За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году