В России к 2024 году госорганы перестанут проводить приёмы граждан

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ.

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития.

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По мнению замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1% в 2018 году. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.

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Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.

Подробнее — в материале «Известий».