В России хотят увеличить количество нацпроектов

В правительстве задумались об увеличении количества нацпроектов с 12 до 15. Об этом заявил первый замглавы министерства финансов Леонид Горнин.

-Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи, — сообщил Горнин.

По его словам, в качестве примера можно отдельно выделить нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и создать нацпроекты для развития сельского хозяйства.

Замминистра сообщил, что работы над дополнительными нацпроектами пока находятся в стадии обсуждения и даже в случае одобрения этой идеи финансирование проектов до 2024 года меняться не будет.

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