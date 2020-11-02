В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях орехов

В Роспотребнадзоре рассказали, что употребление орехов не всегда положительно сказывается на здоровье, сообщает пресс-служба управления.
Речь идет о фундуке, миндале, фисташках, кешью, лесном, кедровом и грецком орехе. Всем давно известно, что они обладают высокой пищевой ценность за счет большого содержания жирового компонента. При этом орехи — высококалорийный продукт.
В Роспотребнадзоре отметили, что у людей, регулярно употребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью.
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.