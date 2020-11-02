В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях орехов

В Роспотребнадзоре рассказали, что употребление орехов не всегда положительно сказывается на здоровье, сообщает пресс-служба управления.

Речь идет о фундуке, миндале, фисташках, кешью, лесном, кедровом и грецком орехе. Всем давно известно, что они обладают высокой пищевой ценность за счет большого содержания жирового компонента. При этом орехи — высококалорийный продукт.

— Орехи следует употреблять 1-2 раза в неделю, небольшими порциями (около 35 г). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что у людей, регулярно употребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью.

— Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.