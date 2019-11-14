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В РФ открыли прием заказов на Subaru Forester 2020

На территории Российской Федерации открыли прием заказов на паркетники Subaru Forester грядущего модельного года. Изменения в машине не стали глобальными.

Во-первых, были добавлен новый цвет кузова темно-серый металлик. Во-вторых, исполнения Elegance ES и Elegance+ ES обзавелись дисками на 18 дюймов. В-третьих, базовая версия Standard обрела 17-дюймовые колеса.

Стоимость повысилась не для всех комплектаций. Кроме того, цены выросли не более чем на 30 000 рублей. За самый простой Forester придется отдать 2 млн 59 тысяч, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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