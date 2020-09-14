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Новости мираПроисшествия

В Республике Марий Эл женщина избила чиновника за то, что тот отказал в садике для ее сына

Иван Федоров

 16 марта 2020 года 39-летняя жительница города Йошкар-Олы пришла в управление образования администрации города. В ведомстве она попросила предоставить ее сыну садик, а на отказ отреагировала кулаками, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Проблема состояла в том, что мальчик еще не достиг 2-х летнего возраста, не был зарегистрирован в Йошкар-Оле и не стоял на учете в детский сад. Когда женщине объяснили ситуацию, та ударила сотрудника администрации кулаком по лицу, а затем нанесла удар ногой по ноге чиновника. 

В результате на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Применение насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей».

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