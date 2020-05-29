В Приморье таксист сломал руку медику домкратом

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Фото и видео: ГТРК Владивосток

На территории Приморского края задержан водитель такси, сломавший руку медику. Причиной конфликта стало место на парковке.

Инцидент случился в Находке. Когда 49-летний сотрудник больницы приехал на работу, он хотел припарковать свою машину на спецстоянку. Однако 61-летний таксист стал мешать проезду медработника, а затем и вовсе загородил въезд на стоянку. Работник медучреждения вышел из салона авто и решил поговорить с обидчиком. Конфликт сперва был словесным, однако в какой-то момент перевозчик вышел из себя, схватил домкрат и нанес им удар медику. После этого таксист уехал.

Пострадавший обратился за медпомощью. У него диагностировали перелом руки. Водителя такси уже задержали, по факту ЧП завели уголовное дело. Теперь агрессивному перевозчику грозит лишение свободы сроком до 5 лет, пишут Вести Приморье.