В Приморье прохожие задержали педофила за гаражами

Следователи возбудило уголовное дело против жителя Артема подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Местная жительница заявила о пропаже своей 8-летней дочери. Начались поиски ребенка. девочку нашли возле гаражей в районе улицы Херсонской. Рядом с ней находился мужчина, который демонстрировал свои половые органы. Его задержали неравнодушные граждане, пишет РИА «Восток-Медиа».

Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления против половой неприкосновенности детей.