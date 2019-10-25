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В Приморье прохожие задержали педофила за гаражами

Следователи возбудило уголовное дело против жителя Артема подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Местная жительница заявила о пропаже своей 8-летней дочери. Начались поиски ребенка. девочку нашли возле гаражей в районе улицы Херсонской. Рядом с ней находился мужчина, который демонстрировал свои половые органы. Его задержали неравнодушные граждане, пишет РИА «Восток-Медиа».

Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность мужчины. Им оказался 30-летний житель города, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления против половой неприкосновенности детей.

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