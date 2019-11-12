В Подмосковье школьник сломал нос учительнице

24-летняя учительница пострадала после столкновения с учеником начальных классов. ЧП случилось в учебном заведении, которое располагается в городе Истре Московской области.

Известно, что школьник, который учится в начальных классах, бегал на перемене по коридору в компании своих ровесников и нечаянно влетел в 24-летнюю девушку. Она работает учителем.

От удара преподавательница упала и ударилась об пол. На место происшествия приехали врачи. Они провели осмотр пострадавшей и нашли у нее перелом носа. При этом потерпевшая претензий к травмировавшему ее ребенку не предъявила, сообщает Пенза СМИ.