В Подмосковье предприниматель застрелил двух компаньонов и сбросил тела в колодец

В Подмосковье задержали предприниматели, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов. Все случилось из-за земельного участка, сообщает РИА «Новости».
Во вторник, 6 октября, в правоохранительные органы Звенигорода пришли с заявлением родственники пропавшего предпринимателя. Они рассказали, что мужчина уехал на встречу, но так и не вернулся.
Далее сотрудники СК нашли в Одинцово тела двух мужчин. Трупы лежали в колодце с огнестрельными ранениями. Тогда же был задержан 64-летний мужчина по подозрению в убийстве.
Оказалось, что бизнесмены вместе купили один земельный участок, но оформлен он был на одного. Затем один из мужчин, кому участок не принадлежал официально, возвел на территории незаконную постройку. Из-за этого собственнику участка начали приходить штрафы. Тогда-то бизнесмен и решил расправиться со своими компаньонами.