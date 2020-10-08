В Подмосковье предприниматель застрелил двух компаньонов и сбросил тела в колодец

В Подмосковье задержали предприниматели, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов. Все случилось из-за земельного участка, сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 6 октября, в правоохранительные органы Звенигорода пришли с заявлением родственники пропавшего предпринимателя. Они рассказали, что мужчина уехал на встречу, но так и не вернулся.

— Тогда сотрудники полиции выехали на место, где обнаружили машину пропавшего, стреляные гильзы и следы волочения. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», — рассказывают в пресс-службе СК РФ.

Далее сотрудники СК нашли в Одинцово тела двух мужчин. Трупы лежали в колодце с огнестрельными ранениями. Тогда же был задержан 64-летний мужчина по подозрению в убийстве.

Оказалось, что бизнесмены вместе купили один земельный участок, но оформлен он был на одного. Затем один из мужчин, кому участок не принадлежал официально, возвел на территории незаконную постройку. Из-за этого собственнику участка начали приходить штрафы. Тогда-то бизнесмен и решил расправиться со своими компаньонами.