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В Подмосковье маньяк-сантехник насиловал пенсионерку костылем

Никита Брыкин
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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности злодеяний, совершенных сантехником-убийцей Алексеем Ежовым из подмосковной Каширы.

Сообщается, что мужчина на протяжении десяти лет душил и насиловал женщин. Он признался в семи страшных преступлениях. Злоумышленник выбирал жертв, заглядывал в окна первых этажей.

Первое преступление датируется 2010 годом – он проник в дом на улице Фрунзе, изнасиловал и задушил хозяйку. В 2013 году аналогичный случай произошел на улице Луначарского.

По словам соседки, изверг напал на пенсионерку, душил ее. Для удовлетворения своей звериной страсти маньяк использовал костыль пожилой женщины.

В том же 2013 году сантехник совершил убийство в Ступино, в 2015 году – еще одно в Кашире. Три нападения Ежов совершил в 2020 году. Маленькой девочке удалось выжить после встречи с маньяком.

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