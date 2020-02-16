В Петербурге учителя уволили за прочтение стихотворения Есенина

Учителя Алексея Никитина призвали уволиться после того, как он прочитал ученикам восьмого класса стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». Инцидент произошел в Сестрорецке (пригород Петербурга).

Историк Никитин подменил своего коллегу, чтобы провести внеклассный урок. Он прочитал есенинское произведение, в котором на конце встретилось слово «задница». После прочтения он ярко прокомментировал стихотворение, сказав более нецензурное словечко, описывая бедра.

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Присутствующие в классе школьник засняли учителя на видео. Ролик дошел до руководителей учебного заведения. В итоге Никитина пригласили в кабинет директора и призвали уволиться самостоятельно. Иначе пообещали отстранить от работы. Сотрудники комитета в Петербурге проверяют информацию о конфликте, сообщает Вечерняя Казань.