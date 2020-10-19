В Петербурге убийцу освободили в зале суда

Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа. Об этом сообщает портал «Вести».

Инцидент произошел весной 2019 года. Сообщается, что женщина поссорилась с мужчиной. Она нанесла ему удары по голове. Когда сосед скончался, дама расчленила труп и в пакетах вывезла его на Канонерский остров.

На суде она свою вину в убийстве не признала, заявив, что оборонялась от агрессивного мужчины.

Октябрьский суд принял ее сторону и приговорил к полутора годам заключения в колонии и освободив в зале суда – по отбытию срока в следственном изоляторе.