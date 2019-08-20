В Петербурге ребенок играл с пистолетом матери и прострелил себя

В Санкт-Петербурге 8-летний мальчик прострелил себе палец из пистолета матери. Он нашел оружие в сумочке женщины и забрал себе, чтобы исследовать его. Инцидент случился 17 августа в одной из квартир на проспекте Энгельса.

Известно, что школьник залез в сумку своей мамы и забрал из нее травматический пистолет «Оса». Во время осмотра неизвестного предмета ребенок произвел нажатие на курок. Мальчик произвел выстрел себе в палец. После получения ранения он был срочно доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По словам 47-летней матери потерпевшего, такой исход оказался случайным. Однако административный протокол в отношении женщины уже составлен, а пистолет изъяли, сообщает Мегаполис.