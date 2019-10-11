В Петербурге рабочие придумали новый способ для уборки опадающих листьев

В Санкт-Петербурге местные рабочие, приехавшие из зарубежных стран, придумали новый способ, помогающий им быстро собирать опадающую листву.

Для того, чтобы не мести одно и то же место на улице несколько раз, гастарбайтеры изобрели ноу-хау: залезать на дерево, с которого летит листва на землю, и стряхивать с веток имеющиеся там листочки. Подобный случай был заснят петербуржцами на улице Типанова. Около гипермаркета «О’Кей» мужчина прыгал на дереве, стряхивая с него листву, сообщает Мегаполис.

Видео с места событий было опубликовано в соцсети ВКонтакте. Отметим, что «изобретение» такого толка у рабочих Северной столицы не единственное. Одна из жительниц Петербурга рассказала в Сети, что на территории Фрунзенского района листву с газонов собирают ковшом на тракторе.

Фото и видео: соцсети