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В Петербурге пешеходный переход перекрыли забором

Жители Санкт-Петербурга сфотографировали в городе абсурдный случай. Пешеходный переход на улице Подводника Кузьмина закрыли забором. Информация об этом была размещена в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте.

К посту приложили фотографию с места событий. На кадре видно, что пешеходная «зебра» упирается в забор, установленный на краю тротуара якобы для безопасности пешеходов и пресечения попыток перехода в неположенном месте.

Такое сочетание несочетаемого вызвало у местных жителей гнев и недовольство.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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