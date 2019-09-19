В Петербурге пешеходный переход перекрыли забором

Жители Санкт-Петербурга сфотографировали в городе абсурдный случай. Пешеходный переход на улице Подводника Кузьмина закрыли забором. Информация об этом была размещена в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте.

К посту приложили фотографию с места событий. На кадре видно, что пешеходная «зебра» упирается в забор, установленный на краю тротуара якобы для безопасности пешеходов и пресечения попыток перехода в неположенном месте.

Такое сочетание несочетаемого вызвало у местных жителей гнев и недовольство.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»