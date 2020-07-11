В Петербурге отец насиловал маленьких дочерей и снимал это

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела в отношении жителя Петербурга, который насиловал собственную 8-летнюю дочь.

Сообщается, что 37-летний мужчина был задержан в феврале по подозрению в совершении развратных действий.

По предварительной информации, мужчина насиловал также и свою вторую дочь – 6-летнюю девочку. Помимо этого, он снимал насилие над девочками и пересылал этим фотографии неизвестным лицам по интернету.

Мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.