В Петербурге отец насиловал маленьких дочерей и снимал это

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела в отношении жителя Петербурга, который насиловал собственную 8-летнюю дочь.
Сообщается, что 37-летний мужчина был задержан в феврале по подозрению в совершении развратных действий.
По предварительной информации, мужчина насиловал также и свою вторую дочь – 6-летнюю девочку. Помимо этого, он снимал насилие над девочками и пересылал этим фотографии неизвестным лицам по интернету.
Мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.
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